Pokyn o identifikačních úkonech

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatelka požádala o následující informace (cituji):

žádám o poskytnutí Pokynu policejního prezidenta č. 275/2016, o identifikačních úkonech, včetně příloh, v aktuálním znění.
Zabývám se tématem identifikačních úkonů ve své diplomové práci, proto bych potřebovala disponovat aktuálním účinným zněním tohoto pokynu. Momentálně pracuji s verzí z roku 2022. Žádám o zaslání v elektronické podobě.“.

Policejní prezidium České republiky žadatelce poskytlo pokyn policejního prezidenta č. 275/2016, o identifikačních úkonech, v aktuálním znění. Poslední novelizace byla provedena pokynem policejního prezidenta č. 271/2022, znění požadovaného pokynu se od té doby nezměnilo. 

pplk. JUDr. Lucie Žárská,10. 4. 2026

