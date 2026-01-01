Pokyn o identifikačních úkonech
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požádala o následující informace (cituji):
„žádám o poskytnutí Pokynu policejního prezidenta č. 275/2016, o identifikačních úkonech, včetně příloh, v aktuálním znění.
Zabývám se tématem identifikačních úkonů ve své diplomové práci, proto bych potřebovala disponovat aktuálním účinným zněním tohoto pokynu. Momentálně pracuji s verzí z roku 2022. Žádám o zaslání v elektronické podobě.“.
Policejní prezidium České republiky žadatelce poskytlo pokyn policejního prezidenta č. 275/2016, o identifikačních úkonech, v aktuálním znění. Poslední novelizace byla provedena pokynem policejního prezidenta č. 271/2022, znění požadovaného pokynu se od té doby nezměnilo.
pplk. JUDr. Lucie Žárská,10. 4. 2026