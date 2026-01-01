Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pokusil se sebepoškodit
Student byl převezen na vyšetření do nemocnice.
Dnes krátce po půl jedné odpoledne jsme přijali oznámení od pracovníka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity o incidentu v budově fakulty. Do Joštovy ulice byly neprodleně vyslány nejbližší dostupné policejní hlídky. Zásah koordinoval velitel policie.
Podle prvotních informací se měl uvnitř budovy nacházet zahraniční student, který se pokusil o sebepoškození. V jeho jednání mu bránil další zahraniční student, který jej zároveň uklidňoval až do příjezdu policistů. Dotyčný muž byl policejní hlídkou zajištěn a následně zdravotníky převezen na vyšetření do specializovaného zdravotnického zařízení.
V souvislosti s událostí nikomu nehrozilo žádné nebezpečí a nedošlo k žádné újmě na zdraví dalších osob. Případem se nadále zabýváme.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 25. února 2026.