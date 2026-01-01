Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pokusil se sebepoškodit

Student byl převezen na vyšetření do nemocnice. 

Dnes krátce po půl jedné odpoledne jsme přijali oznámení od pracovníka Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity o incidentu v budově fakulty. Do Joštovy ulice byly neprodleně vyslány nejbližší dostupné policejní hlídky. Zásah koordinoval velitel policie.

Podle prvotních informací se měl uvnitř budovy nacházet zahraniční student, který se pokusil o sebepoškození. V jeho jednání mu bránil další zahraniční student, který jej zároveň uklidňoval až do příjezdu policistů. Dotyčný muž byl policejní hlídkou zajištěn a následně zdravotníky převezen na vyšetření do specializovaného zdravotnického zařízení.

V souvislosti s událostí nikomu nehrozilo žádné nebezpečí a nedošlo k žádné újmě na zdraví dalších osob. Případem se nadále zabýváme.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 25. února 2026.

Odkazy do noveho okna

Foto - Fakulta

Foto - Fakulta 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • Audio - Pokusil se sebepoškodit.mp3
    Velikost souboru: 528,2 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 