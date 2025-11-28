Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pokus vraždy v Písku
Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby.
Krajští kriminalisté sdělili včera obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu dvaapadesátiletému muži. Ten zaútočil na svého jednadvacetiletého známého ve středu kolem šesté hodiny večer v jednom z bytových domů v Písku a způsobil mu bodnořezné poranění. Zraněný byl převezen k dalšímu ošetření do nemocnice. Dvojice spolu s dalšími lidmi před konfliktem popíjela alkohol a následně došlo k napadení. Na místě zadrželi útočníka městští strážníci a náskedně ho předali policistům. V souvislosti s tímto případem podali kriminalisté podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
28. listopadu 2025