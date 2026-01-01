Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Pokus vraždy
K události došlo v Ostravě Zábřehu.
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Dnes, ve středu 24. června 2026 před devátou hodinou ranní, přijali policisté oznámení o ženě zraněné střelnou zbraní, která se měla pohybovat u jednoho z domů v Ostravě Zábřehu. Na místo byly ihned vyslány všechny dostupné síly a prostředky, včetně zásahové jednotky. Začalo okamžité zjišťování dostupných informací a ověřování okolností. Policisté zajistili bezpečný perimetr. Byla také zaslána informativní SMS obyvatelům dané lokality s bezpečnostními pokyny. Všechny kroky směřovaly k zajištění bezpečí pro veřejnost. Zraněná žena byla předána do péče zdravotníků.
Na základě informací k pravděpodobnému střelci se policisté snažili muže kontaktovat, avšak neúspěšně. Muž s nimi nekomunikoval. Po vstupu do bytu byl poté nalezen se střelným zraněním bez známek života.
K případu lze nyní doplnit, že se jednalo o manžele. Zhruba sedmdesátiletý muž měl dle dostupných informací postřelit svou zhruba pětatřicetiletou manželku. Věc si převzali krajští kriminalisté, kteří ji budou prověřovat pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu.
Muž má trestní minulost násilného charakteru. Není držitelem zbrojního oprávnění, je ale legálním držitelem expanzní zbraně (tzv. plynovky), na kterou se váže pouze ohlášení.
Všechny informace a okolnosti budou policisté průběžně shromažďovat a ověřovat. Součástí bude také vytěžení svědků, ohledání místa činu a zajištění a vyhodnocení stop. Budou probíhat další úkony trestního řízení.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 24. června 2026