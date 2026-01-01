Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pokus oklamat policisty nevyšel
Muž po havárii bez řidičského oprávnění a se zákazem řízení měl být už dávno ve vězení.
Dvacetiletý řidič mercedesu měl po noční jízdě Brnem pořádně nabito, doslova i obrazně. Ve středu večer projížděl vysokou rychlostí Baurerovou ulicí, nepřizpůsobil jízdu svým schopnostem ani stavu vozovky. Vozidlo následně vyjelo ze silnice, přejelo betonový obrubník, živý plot i dělicí ostrůvek, narazilo do sloupu veřejného osvětlení a poté do kovového oplocení u brněnského výstaviště. Nakonec skončilo převrácené na střeše.
Řidič i jeho mladá spolujezdkyně měli velké štěstí, z havarovaného vozu vyvázli pouze s lehčími zraněními. Dechová zkouška sice vyloučila požití alkoholu, ale test na drogy dopadl právě opačně. Detekoval přítomnost amfetaminu a metamfetaminu.
Mladík u sebe neměl žádné doklady a policisty se pokusil oklamat, když jim na místě sdělil falešnou totožnost jiné osoby, jejíž údaje si předem zapamatoval. Jenže narazil na zkušené policisty z oddělení hlídkové služby, kteří po něm kvůli nenastoupení do výkonu trestu odnětí svobody již několik měsíců pátrali. Jakmile jim začal diktovat údaje o někom jiném, rychle zjistili, že něco nehraje. Pod tíhou důkazů se mladík nakonec přiznal.
Ukázalo se, že za volantem vůbec neměl co dělat. Nevlastní řidičské oprávnění a navíc má uložen platný zákaz řízení. Z havarovaného vozu tak putoval rovnou do věznice, kde si nyní odpykává svůj trest. Policisté zároveň jeho jednání dále prověřují kvůli podezření ze spáchání trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, což může jeho pobyt za mřížemi ještě prodloužit.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 9. ledna 2025.