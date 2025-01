Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Řidičův pokus o útěk

HRADECKO - Muže se zákazem řízení policisté záhy dostihli.

Policisté z pohotovostního a eskortního oddělení si v neděli 19.1. krátce po druhé hodině ranní všimli protijedoucího vozidla značky Ford Fiesta, které měl řídit jim známý muž, o němž věděli, že je uživatelem drog. Služební auto hned otočili a vydali se za ním. Ford náhle v hradecké ulici Petra Jilemnického vyjel přes obrubník ze silnice, kde na chodníku zastavil a řidič z něho začal utíkat směrem do ulice Hronkova. Muž však neměl šanci. Po pár metrech ho policisté dostihli a za použití donucovacích prostředků hmatů a chvatů ho svedli na zem a omezili na svobodě. Muže ve věku 34 let podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Orientační test na drogy muž odmítl a odmítl se také podrobit lékařskému vyšetření spojeného s odběrem biologického materiálu.

Z evidencí policisté zjistili, že muž má jedním městským úřadem vydán zákaz řízení všech motorových vozidel s platností do konce roku 2025, který si však nepřevzal. Přestupek tak policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu, kde mu hrozí pokuta 25 - 75 tisíc korun, zákaz řízení na 18 měsíců až 3 roky a 4 body.

por. Iva Kormošová

22.1.2025, 9.00

