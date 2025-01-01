Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pokus o újezd bez zaplacení odhalil další trestnou činnost
Nezaplacené palivo přivedlo policisty na kradený vůz i zákaz řízení.
Pozornost obsluhy čerpací stanice na dálnici D2, která nedovolila řidiči podezřelého Volkswagenu odjet od stojanu bez zaplacení, přivedla přivolané dálniční policisty k odhalení kradeného vozidla. Muž totiž přijel na benzinku s autem, které mělo registrační značky přelepené lepicí páskou. Po pokusu o krádež paliva tvrdil, že nemá na zaplacení a tak musel pešky odejít sehnat peníze. Než se vrátil,už byli policisté na místě a vůz prověřili v evidencích. Ukázalo se, že přelepené značky patří k jinému autu a podle VIN je vozidlo kradené.
Ani řidič neměl za volantem co dělat, protože má platný zákaz řízení až do roku 2027. Spolupracovat odmítal, neprovedl test na alkohol ani drogy. Tvrdil, že auto patří kamarádovi a o přelepených značkách nevěděl. Policisté mu však neuvěřili takže s nimi musel na oddělení a také vůz nechali odtáhnout do policejního skladu. Muž je nyní podezřelý z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Policisté také zjišťují jeho roli v krádeži vozidla.
por. David Chaloupka, 19. prosince 2025