Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pokud je to možné, neplaťte za zboží předem
Poškozený nemá dřevo ani peníze.
O bezmála 30 000 korun přišel muž z Českobudějovicka. Reagoval na inzerát na internetu, který se týkal prodeje měkkého palivového dřeva. S prodejcem se spojil přes WhatsApp a domluvili si úhradu za zboží předem. To kupující také udělal a telefon neznámého pachatele se stal nedostupným. Případ šetří boršovští policisté.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
13. května 2026