Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pohřešujeme muže s mentální retardací
Večer odešel z domu v Luži na Chrudimsku neznámo kam.
Policisté od večerních hodin pátrají po 36letém muži (pokud je odkaz neaktivní, muž byl nalezen), který včera okolo 20. hodiny odešel z domu v Luži a dosud se ho přes veškerou snahu nepodařilo nalézt.
Pohřešovaný je asi 175 cm vysoký, štíhlé postavy, má velmi krátké vlasy a bradku. Na sobě by mohl mít žlutou bundu nebo šedou mikinu s kapucí, šedé tepláky a bílé tenisky. Muž je mentálně retardovaný a jeho mentální věk odpovídá asi 8letému dítěti. Mobilní telefon u sebe nemá.
Pokud byste ho někde viděli nebo měli jakékoliv informace, které by mohly přispět k jeho vypátrání, volejte na linku 158.
15. ledna 2026
por. Mgr. Tomáš Dub