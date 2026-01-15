Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Pohřešujeme muže s mentální retardací

Večer odešel z domu v Luži na Chrudimsku neznámo kam. 

Policisté od večerních hodin pátrají po 36letém muži (pokud je odkaz neaktivní, muž byl nalezen), který včera okolo 20. hodiny odešel z domu v Luži a dosud se ho přes veškerou snahu nepodařilo nalézt.

Pohřešovaný je asi 175 cm vysoký, štíhlé postavy, má velmi krátké vlasy a bradku. Na sobě by mohl mít žlutou bundu nebo šedou mikinu s kapucí, šedé tepláky a bílé tenisky. Muž je mentálně retardovaný a jeho mentální věk odpovídá asi 8letému dítěti. Mobilní telefon u sebe nemá.

Pokud byste ho někde viděli nebo měli jakékoliv informace, které by mohly přispět k jeho vypátrání, volejte na linku 158.

15. ledna 2026
por. Mgr. Tomáš Dub

