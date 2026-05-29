Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pohřešujeme mladého muže
Včera odešel od dopravní nehody neznámo kam.
Od včerejšího večera pátráme po pohřešovaném muži, který včerejšího dne na silnici mezi obcemi Běstvina a Spačice havaroval a z místa nehody odešel neznámo kam. Domů se nevrátil a rodina o něm nemá žádné informace. Odešel a ve vozidle nechal všechny své osobní věci včetně mobilního telefonu. Policisté po muži od včerejšího večera, poté co rodina oznámila jeho pohřešování, pátrají, zatím ale bezúspěšně.
Pohřešovaný (pokud je odkaz neaktivní, muž byl nalezen) je asi 165 cm vysoký, štíhlý, má dlouhé tmavé vlasy, které nosí v culíku. Na sobě by měl mít šedé dlouhé kalhoty, šedé triko s červeným nápisem „security“, šedomodrou mikinu s nápisem „security“ a tmavé tenisky.
Pokud jste muže od včerejšího dne viděli nebo víte, kde by se mohl nacházet, ozvěte se nám prostřednictvím linky 158.
29. května 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje