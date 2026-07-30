Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pohřešuje se 13letá dívka
Pomozte s jejím nalezením.
Královéhradečtí policisté vyhlásili pátrání po třináctileté Nině Fridrichové, která dnes kolem 19:00 opustila objekt letního tábora v obci Chotěvice (Svatá Kateřina) na Trutnovsku a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu.
Dívka utekla z ubytovacího zařízení oknem a mohla se vydat směrem na Chotěvice nebo do okolních lesů. Pohřešovaná dívka se nachází v nepříznivém psychickém stavu. U sebe nemá žádné doklady, peníze ani mobilní telefon.
Vzhledem k věku dívky a jejímu psychickému stavu probíhá v místě rozsáhlá pátrací akce, do které byly nasazeny všechny dostupné hlídky, včetně vrtulníku Letecké služby PČR.
Pokud jste dívku viděli, nebo víte, kde by se mohla nacházet, kontaktujte prosím okamžitě tísňovou linku 158 nebo se obraťte na jakoukoliv služebnu Policie ČR.
- Jméno a příjmení: Nina FRIDRICHOVÁ
- Věk: 13 let (roč. 2013)
- Výška: cca 160 cm
- Postava: hubená
- Vlasy: hnědé až červené, střižené na mikádo, v nich zapletené růžové copánky
- Oblečení: modro-bílé pruhované tričko (případně bílé tričko), šedé kraťasy
por. Karolína Hynková, 30.7.2026 v 21:09