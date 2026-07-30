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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pohřešuje se 13letá dívka

Pomozte s jejím nalezením. 

Královéhradečtí policisté vyhlásili pátrání po třináctileté Nině Fridrichové, která dnes kolem 19:00 opustila objekt letního tábora v obci Chotěvice (Svatá Kateřina) na Trutnovsku a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu.

​Dívka utekla z ubytovacího zařízení oknem a mohla se vydat směrem na Chotěvice nebo do okolních lesů. Pohřešovaná dívka se nachází v nepříznivém psychickém stavu. U sebe nemá žádné doklady, peníze ani mobilní telefon.​

​Vzhledem k věku dívky a jejímu psychickému stavu probíhá v místě rozsáhlá pátrací akce, do které byly nasazeny všechny dostupné hlídky, včetně vrtulníku Letecké služby PČR.

​Pokud jste dívku viděli, nebo víte, kde by se mohla nacházet, kontaktujte prosím okamžitě tísňovou linku 158 nebo se obraťte na jakoukoliv služebnu Policie ČR.

  • Jméno a příjmení: Nina FRIDRICHOVÁ
  • Věk: 13 let (roč. 2013)
  • Výška: cca 160 cm
  • Postava: hubená
  • Vlasy: hnědé až červené, střižené na mikádo, v nich zapletené růžové copánky
  • Oblečení: modro-bílé pruhované tričko (případně bílé tričko), šedé kraťasy                               

por. Karolína Hynková, 30.7.2026 v 21:09

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Fotografie pohřešované dívky

Fotografie pohřešované dívky 

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