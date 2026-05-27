Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pohřešovaný teenager
Policisté hledají mladíka, který odešel včera z domova a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu. Pokud víte kde se nachází, kontaktujte linku 158.
Pohřešovaný teenager odešel včera v odpoledních hodinách z místa bydliště v Malešicích neznámo kam. Ve večerních hodinách pak telefonem poslal dvě zprávy, ve kterých uvedl, že domů již nepřijde a že chce být pryč z tohoto světa. Od té doby o sobě nepodal žádné další informace a jeho telefon je nedostupný. Rodina má o něj strach, a proto se obrátila na policii. Kriminalisté zjistili, že důvodem jeho chování může být jeho psychický stav, jelikož v poslední době údajně nebyl v dobré psychické pohodě.
Mladík má hubenou postavu, je vysoký 176 cm, má černé vlasy v účesu mullet a hnědé oči. Oblečen byl v tmavých kraťasech, černém dresu se zeleným pruhem a na nohou měl modré boty značky Nike.
Kriminalisté prohledali všechna možná místa, kde by se pohřešovaný mohl nacházet, nicméně do této chvíle se jej nepodařilo nalézt. Touto cestou se proto obracíme na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání. Pokud víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.
por. Mgr. Jan Rybanský
27. května 2026