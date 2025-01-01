Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pohřešovaný muž z Kroměřížska
Veškeré informace k pohřešované osobě přijmeme na kterékoliv policejní služebně, nebo na bezplatné telefonní lince 158.
Policisté pátrají po devatenáctiletém muži z Morkovicka na Kroměřížsku, který měl odjet 7. 10. 2025 ke svému kamarádovi do Brna. Tam nedorazil a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=14501008251508
Naposledy byl viděn v úterý v ranních hodinách na adrese svého bydliště. Odtud měl v průběhu dne odcestovat neznámo kam. Muž je asi 170 cm vysoký, štíhlé postavy. Má krátké hnědé vlasy. Mohl by mít na sobě černou delší bundu, černé kalhoty a černou tašku přes rameno.
Děkujeme.
9. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.