Pohřešovaný muž

PLZEŇ - Včerejšího dne v odpoledních hodinách odešel ze svého bydliště a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu.

Kriminalisté z Městského ředitelství policie Plzeň vyhlásili celostátní pátrání po pohřešovaném muži:

Pohřešovaný muž byl naposledy viděn dne 3. dubna 2025 v odpoledních hodinách ve svém bydlišti v Plzni, kdy z domova odešel neznámo kam a od této doby se své rodině neozval. Muž u sebe nemá mobilní telefon, doklady či žádné jiné prostředky. Mohl by na sobě mít sportovní oblečení a na nohou by měl mít modré běžecké boty. V současné chvíli je obava, že by si pohřešovaný mohl ublížit.



Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu nebo na tísňovou linku 158.



por. Eva Červenková

4. dubna 2025

