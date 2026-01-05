Policie České republiky  

Pohřešovaný muž

Policisté pátrají po sedmapadesátiletém muži, který se nevrátil z vycházky z psychiatrické nemocnice a hrozí, že by mohl spáchat sebevraždu. 

Pohřešovaný je pacientem psychiatrické nemocnice, odkud v rámci vycházky odjel za svou rodinou. Z návštěvy odjel zpět svým vozidlem, které se však nalezlo v ulici K nádraží v Satalicích a on se zpět do nemocnice doposud nevrátil. Sedmapadesátiletý muž je ve velmi špatném psychickém stavu a jelikož se v minulosti již pokusil o sebevraždu, je zde důvodná obava o jeho život. V místě nálezu proběhla včera, ve večerních hodinách, rozsáhlá pátrací akce za účasti vrtulníku s termovizí, ale bohužel se pohřešovaného najít nepodařilo, a tak kriminalisté žádají o pomoc širokou veřejnost. 

Muž je hubený, přibližně 176 centimetrů vysoký a má světle hnědé vlasy po uši. V době odchodu byl oblečen do zelené maskáčové bundy, maskáčové čepice, černých kalhot a na nohou měl pohorky. 

Pokud jste tohoto muže kdekoliv viděli, nebo víte, kde se nachází, volejte prosím linku 158. 

por. Richard Hrdina
5. ledna 2026

