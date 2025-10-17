Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pohřešovaný mladý muž
Policisté pátrají po třicetiletém muži, který trpí schizofrenií a v minulosti se již několikrát pokusil spáchat sebevraždu.
Pohřešovaný byl naposledy viděn na začátku října, kdy se kolem dvanácté hodiny odpolední, pohyboval v místě svého pracoviště a bydliště v prostorách stájí v pražské Hostivaři. Poté odešel neznámo kam, aniž by o sobě dal vědět svým nejbližším a rodině. Dle zjištěných poznatků je patrné, že se nachází ve velmi špatném psychickém stavu a je důvodná obava o jeho život a zdraví. V minulosti mu byla diagnostikována schizofrenie a opakovaně se pokoušel spáchat sebevraždu.
Pohřešovaný je 165 - 170 centimetrů vysoký, hubené postavy a má oválný obličej, hnědé oči, krátké hnědé vlasy a vousy (strniště). Na levé straně krku má vytetovaného vlka, na pravém předloktí korunku se zkratkou A.C. a pod očima slzy, které si maskuje makeupem. Mladý muž velmi rád pobývá v přírodě a je schopen tam přespávat i v nepříznivém počasí.
Pokud jste tohoto muže kdekoliv viděli, nebo víte, kde se může nacházet, volejte prosím linku 158.
por. Richard Hrdina
17. října 2025