Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Pohřešovaný 16letý chlapec
Policisté žádají o pomoc při pátrání po pohřešovaném.
Od včerejšího dne rodina pohřešuje 16letého chlapce (pokud je odkaz neaktivní, chlapce se podařilo nalézt), kterého naposledy včera, tj. v úterý 30. června 2026 viděla kolem 13 hodiny odpoledne jeho matka. Chlapec odjel z místa bydliště na červeném kole staršího typu a do současné doby se nevrátil ani nepodal o sobě žádnou zprávu.
Chlapec je štíhlé sportovní postavy, vysoký asi 165 cm, má hnědé vlasy a v nose na levé straně piercing. Na sobě měl černé tričko, černé kraťasy a s sebou černý batoh. Mobilní telefon u sebe nemá. Je možné, že na jízdním kole bude cestovat směrem do Královehradeckého kraje.
Pokud jste chlapce viděli nebo víte, kde se pohybuje nebo zdržuje, ozvěte se na linku 158. Děkujeme za pomoc.
1. července 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje