Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pohřešování náctiletých - aktualizace I

Pražští kriminalisté hledají dvě náctileté dívky, které utekly z nemocnice, kde měly být hospitalizovány. Pokud víte kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158.

Dívky utekly dnes v ranních hodinách z areálu nemocnice, pří přesunu do jiného pavilonu, kde měly být hospitalizovány pro svoje sebevražedné sklony a myšlenky. První z nich byla v nemocnici hospitalizována od počátku dubna i kvůli sebepoškozování. Prahu nezná a nemá zde žádné kontakty. Druhá dívka byla umístěna do nemocnice poté, co utekla z výchovného zažízení. Jedná se o notorickou útěkářku a je velmi pravděpodobné, že obě dívky jsou na útěku spolu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je na místě obava o jejich život a zdraví.

Marie: Silná, 170cm vysoká postava, oválný obličej, modré oči a světle hnědé vlasy. po ramena., Popis oblečení: zelenošedé tepláky, světle šedá mikina s kapucí, crocsy nezjištěné barvy,

Nela: Hubená, 165 cm vysoká postava, oválný obličej, hnědé oči, tmavě hnědé dlouhé rovné vlasy. Na sobě měla strakaté legíny, krátké černé triko s bílým vzorem, růžové pantofle.

Pokud víte, kde se dívky nalézají, kontaktujte prosím linku 158.

por. Mgr. Jan Rybanský - 15. duben 2025

Aktualizace: Druhá z dívek byla vypátrána v odpoledních hodinách policisty na Smíchově, je v pořádku a bude vrácena zpět do nemocnice. Po Marii stále pátráme.

por. Mgr. jan Rybanský - 15. duben 2025

Aktualizace I: První z dívek byla dnes po půlnoci také nalezena. Děkujeme všem, kteří pátrací relaci věnovali pozornost.

por. Mgr. Jan Rybanský - 16. duben 2025

