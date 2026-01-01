Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Pohřešovaného seniora nalezli v Polsku
V pondělí 12. ledna večer přijali karvinští policisté oznámení o pohřešování seniora.
Více než sedmdesátiletý muž odešel na procházku a do večera se nevrátil. Neměl u sebe mobilní telefon ani léky, které nutně potřeboval. Nejbližší příbuzní se ho nejprve pokusili najít sami, ale když nebyli úspěšní, a navíc se blížila mrazivá noc, obrátili se na policii.
Okamžitě byla zahájená rozsáhlá pátrací akce, do které byli zapojeni nejen policisté obou karvinských obvodních oddělení, ale také jejich kolegové z oddělení hlavního nádraží Ostrava. Podle použité platební karty měla oznamovatelka informaci, že pohřešovaný se mohl pohybovat na nádražích a následně v Polsku, konkrétně v Katovicích. Do pátrání byli tedy zapojeni také policisté oddělení zahraničních vztahů v Chotěbuzi. Ti se obrátili na své zahraniční kolegy, takže pátrání probíhalo současně na obou stranách státní hranice. Čeští policisté se převážně zaměřili na nádraží v Ostravě, Havířově a Bohumíně. Vedla je k tomu možnost, že by se pohřešovaný muž mohl z Polska vlakem sám vrátit. Intenzivní pátrání probíhalo také v polských Katovicích.
Na koordinaci činností náročná akce nakonec byla zakončena úspěšně. Polští policisté seniora po půlnoci nalezli na lavičce v blízkosti katovického nádraží. Slabého, podchlazeného, ale živého. Přivolaní lékaři muži poskytli první pomoc a konstatovali, že hospitalizace není nutná a tudíž může být předán rodině, což se také stalo.
Oznamovatelka se na policii v ranních hodinách obrátila ještě jednou. Sdělila, že jsou doma, dojeli v pořádku a všem moc děkuje.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělní tisku, 14. 1. 2026