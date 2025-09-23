Policie České republiky  

Pohřešované dívky - aktualizace

Policisté hledají dvě dívky, kdy první se nevrátila z plánované vycházky a druhá nechala rodičům doma dopis na rozloučenou. Pokud o některé z nich máte informace, kde se nachází prosím kontaktujte linku 158. Děkujeme. 

Aktualizace: Jednu z pohřešovaných dívek nalezli policisté dnes odpoledne v Opavě a je v pořádku. Po Anežce stále pátráme.

Oznámení o pohřešování první z dívek přijali pražští policisté včera v průběhu dne. Dívka odešla z místa svého trvalého bydliště v Praze, kde napsala dopis v němž se loučí s rodinou. Telefon nechala záměrně doma a na sociálních sítích je neaktivní. Do současné doby se nikomu neozvala a nepodala o sobě ani žádnou zprávu. Důvodem jejího odchodu je problém s nadváhou a posměch ostatních. Dívky pobyt je neznámý, a rodina se bojí o její život a zdraví.

Dívka by měla mít na sobě černé rifle, tmavou mikinu s nápisem DKNY, tenisky a šedý batoh NIKE.

Anežka, druhá z pohřešovaných se včera nevrátila zpět do dětského domova v Praze ze školy, kterou navštěvuje a kam měla ráno odejít. Pečovatel, který zmizení oznámil navíc zjistil, že ve škole ten den vůbec nebyla. Dívka u sebe nemá telefon a dosud o sobě nepodala žádnou informaci. Pohřešovaná má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. Podle zjištění, by se měla pohybovat v okolí Řep.  Naposledy byla nalezena v České Lípě.

Měla by mít na sobě černé šaty ke kolenům, černou péřovou bundu a šedé nazouvací tenisky.

Jakékoliv informace o jejich místě výskytu volejte na linku 158.

por. Mgr. Jan Rybanský
23, září 2025

Fintová Anežka

