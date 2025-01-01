Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Pohřešovaná žena z Chvalčova - AKTUALIZACE
Jakékoliv informace k pohřešované osobě přijmeme na kterékoliv policejní služebně, nebo na bezplatné telefonní lince 158.
Kroměřížští policisté pátrají po šestadvacetileté ženě z Chvalčova, která v pondělí 8. září 2025 odešla z místa svého trvalého bydliště a od té doby o ní nemají příbuzní žádné informace. Na základě obsahu e-mailu, který rodiče od ní téhož dne obdrželi, o ni mají obavy.
Naposledy byla viděna v pondělí v ranních hodinách v rodinném domě na adrese svého bydliště. Odtud měla v průběhu odpoledne odcestovat neznámo kam. Své vozidlo zanechala na vlakovém nádraží v Hulíně. Žena je asi 165 až 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má delší vlasy, špinavý blond a nosí dioptrické brýle s černými obroučkami. Mohla by mít na sobě tuniku, černo šedé barvy až ke kolenům s kapucí, s krátkými zipy na rukávech a po stranách. Také by mohla mít s sebou růžový kufr a černou cestovní tašku.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=3160909251508
AKTUALIZACE: Pátrání bylo během úterního podvečera ukončeno. Žena byla nalezena.
9. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.