Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pohřešovaná žena z Chvalčova - AKTUALIZACE

Jakékoliv informace k pohřešované osobě přijmeme na kterékoliv policejní služebně, nebo na bezplatné telefonní lince 158. 

Kroměřížští policisté pátrají po šestadvacetileté ženě z Chvalčova, která v pondělí 8. září 2025 odešla z místa svého trvalého bydliště a od té doby o ní nemají příbuzní žádné informace. Na základě obsahu e-mailu, který rodiče od ní téhož dne obdrželi, o ni mají obavy.

Naposledy byla viděna v pondělí v ranních hodinách v rodinném domě na adrese svého bydliště. Odtud měla v průběhu odpoledne odcestovat neznámo kam. Své vozidlo zanechala na vlakovém nádraží v Hulíně. Žena je asi 165 až 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má delší vlasy, špinavý blond a nosí dioptrické brýle s černými obroučkami. Mohla by mít na sobě tuniku, černo šedé barvy až ke kolenům s kapucí, s krátkými zipy na rukávech a po stranách. Také by mohla mít s sebou růžový kufr a černou cestovní tašku.

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=3160909251508

AKTUALIZACE: Pátrání bylo během úterního podvečera ukončeno. Žena byla nalezena.

9. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.

