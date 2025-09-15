Policie České republiky  

Pohřešovaná žena

Policisté pátrají po čtyřiatřicetileté ženě, jejíž rodina se obává o její život. 

Včera 19. září kolem devatenácté hodiny večerní pohřešovaná opustila ve značně rozrušeném stavu, za doprovodu své dospívající dcery, svoje bydliště. V prostorách metra stanice Pražského povstání v Praze 4 se dceři ztratila a od té chvíle o sobě nedala nikomu vědět. Krátce před tím dceři sdělila, že chce spáchat sebevraždu skokem pod metro. Čtyřiatřicetiletá žena doma nechala všechny svoje doklady a mobilní telefon. Vzhledem k tomu, že se pohřešovaná již v minulosti pokusila o sebevraždu, existuje důvodná obava o její život a zdraví.

Popis: Žena je přibližně 170 cm vysoké obézní postavy, má oválný obličej, modré oči, středně dlouhé hnědé vlasy a na obou tvářích má pihy a nosí červeno-černé dioptrické brýle. Na sobě měla oblečenou černou mikinu bez kapuce (na rukou silnější růžové čárky), černé legíny s bílými kostlivci, turistické boty hnědé barvy.

V případě, že jste někde viděli tuto ženu, nebo máte informace o místě, kde by se mohla nacházet, prosím informace oznamte na linku 158.

