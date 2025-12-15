Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pohřešovaná seniorka

Kriminalisté pátrají po osmasedmdesátileté seniorce, která nastoupila do autobusu na Nádraží Veleslavín a od té doby ji nikdo neviděl. 

Pohřešovaná byla naposledy viděna 25. listopadu, kdy ve večerních hodinách nastoupila do autobusu č. 342 a odjela ve směru na Slaný. Následující den se mohla pohybovat v okolí obce Hřebeč, avšak toto se zatím kriminalistům nepotvrdilo. Seniorka užívá ve větší míře alkohol, jinak netrpí žádnou nemocí ani nebere žádné léky. Jelikož se od té doby nikomu neozvala a nereaguje na volání ani sms, mají o ni její blízcí velký strach. 

Kriminalistům se seniorku do současné doby nepodařilo vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc. Pokud jste tuto ženu kdekoliv viděli, nebo víte, kde by se mohla nacházet, volejte prosím linku 158. 

por. Richard Hrdina
15. prosince 2025

