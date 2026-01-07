Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pohřešovaná seniorka
Policisté pátrají po sedmasedmdesátileté ženě, která v noci odešla z bytu v Praze 4 a od té doby ji nikdo neviděl.
Pohřešovaná byla na návštěvě u své kamarádky v ulici V Horkách v Praze 4, kam často jezdí na návštěvu i na více dní. Kolem čtvrté hodiny ranní její kamarádka zjistila, že ve svém pokoji není a v místě zanechala jak svůj mobilní telefon, tak všechny doklady. Pohřešovaná trpí stařeckou demencí a její rodina o ni má velký strach. Seniorka je velmi komunikativní a nemá problém se seznamovat s cizími lidmi. Má vztah k Praze 4, kde v minulosti žila se svým manželem.
Seniorka je přibližně 160 centimetrů vysoká, hubené postavy, na zádech má viditelný hrb a má krátké šedé vlnité vlasy. Na sobě by měla mít černou bundu s kožešinovou kapucí, černé kalhoty, černé boty a dalším poznávacím znamením může být fakt, že nemá nasazenou zubní protézu, tudíž je bez zubů.
Pokud jste tuto ženu kdekoliv viděli, volejte prosím linku 158.
por. Richard Hrdina
7. ledna 2026