Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Pohřešovaná Anežka
Policisté pátrají po dívce, která odešla z dětského domova do školy, ale zpět už se nevrátila. Pokud jste ji viděli, kontaktujte prosím linku 158.
Již poněkolikáté hledáme pohřešovanou Anežku, která se včera nevrátila ze školy zpět do dětského domova v Praze, kam ráno kolem půl sedmé měla odejít. Pečovatelka, která zmizení oznámil navíc zjistila, že včera ve škole vůbec nebyla. Dívka u sebe nemá telefon, neboť jej dala v minulosti do zastavárny. Pohřešovaná má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. V dětském domově je krátce a nemá tam žádné kamarády.
Pokud jste dívku viděli nebo víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158. Děkujeme.
por. Mgr. Jan Rybanský
30. září 2025