Pohostinnost hotelů zneužívali bez placení
Dvojici hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.
Vyšetřovatelka z oddělení hospodářské kriminality v Českém Krumlově v uplynulých dnech obvinila třiatřicetiletého muže a pětatřicetiletou ženu ze spáchání trestného činu podvodu. Uvedeného protiprávního jednání se dvojice dopustila v období od konce března do poloviny května letošního roku, a to na více místech republiky.
V rámci prověřování bylo zjištěno, že se obvinění nejméně ve třech případech vždy i se svými čtyřmi nezletilými dětmi a psem ubytovali v hotelu, a to i přesto, že si byli dobře vědomi toho, že na úhradu pobytu nemají dostatek finančních prostředků. V jednotlivých případech si tak několik dní užívali pohostinnosti hotelu a na konci pobytu ubytovací zařízení nepozorovaně a urychleně opustili, aniž by za pobyt zaplatili.
Tímto způsobem se dopustili protiprávního jednání na Českokrumlovsku, Jilemnicku a Kutnohorsku. Celková škoda, kterou svým jednáním způsobili, byla vyčíslena na částku přesahující 90 000 korun.
I přestože se obvinění dopouštěli uvedeného jednání na různých místech republiky, ani to jim před odhalením nepomohlo. Jednotlivé případy byly v průběhu prověřování vyšetřovatelkou vzájemně vyhodnoceny a spojeny, což následně vedlo k zahájení trestního stíhání obou obviněných. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Dvojice obviněných se uvedeného protiprávního jednání navíc dopustila i přesto, že byla v posledních třech letech za obdobný čin již pravomocně odsouzena. V případě uznání viny jim u soudu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.
18. prosince 2025