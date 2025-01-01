Policie České republiky  

Pohodlně využil stavebního ruchu

Zloděj možná ani netušil, jaká byla pořizovací cena odcizené obuvi. 

Stavebního ruchu při rekonstrukci bytového domu ve Znojmě pravděpodobně využil zatím neznámý zloděj. Z volně přístupné chodby odcizil přede dveřmi odložené dva páry sportovních bot z limitované edice věhlasné značky. Možná doteď netuší, jakou způsobil majiteli škodu. Ten měl jeden z párů, za který podle předloženého účtu zaplatil skoro třicet tisíc korun, jen jedenkrát na nohou. Druhý pár v pořizovací ceně skoro dvacet tisíc korun, si pak cení na dvanáct tisíc. Celková škoda je tak více než čtyřicet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 7. srpna 2025

Související dokumenty

  • zloděj.mp3
    Velikost souboru: 444,7 KB / formát MP3

