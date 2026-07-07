Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Pohled na zbraňovou amnestii v rámci Královéhradeckého kraje
Unikátní sběratelské skvosty i setkání s odcizenou zbraní po 26 letech.
S úderem půlnoci 30. 6. 2026 skončilo na celém území České republiky půlroční období tzv. „zbraňové amnestie“. Tento institut umožňující občanům beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo, opět ukázal, jaké „poklady“ a někdy i nebezpečné „suvenýry“ skrývají jejich půdy, sklepy či pozůstalosti.
Policisté odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje společně s kolegy z obvodních oddělení převzali celkem 424 ks zbraní různých kategorií a druhů, 7326 ks střeliva, 79 ks munice a 120 g výbušnin. Výsledky amnestie potvrdily, že v českých domácnostech stále „odpočívá“ velké množství materiálu z období první a druhé světové války i pozdějšího období.
V pořadí šlo již o šestou zbraňovou amnestii v České republice. Z výše uvedených počtů je patrné, že letošní amnestie byla v našem kraji velmi úspěšná a předčila obě předchozí z let 2021 (239 zbraní a 6066 ks střeliva) i 2014 (335 zbraní a 13218 ks střeliva).
Nejčastěji občané odevzdávali pistole samonabíjecí (kategorie R3) v 269 případech, a to jak české, tak německé, belgické nebo maďarské pistole různých druhů i různého stavu. Dále to byly revolvery belgické nebo rakouskouherské. Z dlouhých zbraní byly nejčastěji odevzdány brokovnice dvojky různých výrobců, nebo pušky opakovací (oboje kategorie R4), a to ve 135 ks. Obecně lze říci, že bylo v letošní amnestii odevzdáno poměrně hodně zbraní kategorie R1, a to 20 ks, tedy tzv. zakázaných zbraní. Zejména se jednalo o samopaly nebo kulomety a to československé, německé, sovětské i francouzské výroby. Největší kuriozitu v podobě tanku či samohybného děla z amnestie roku 2021 jsme sice nepřekonali, ale i tak byla na zajímavosti tato amnestie bohatá. Zajímavým údajem rovněž je, že zbraně odevzdalo celkem 24 žen.
Mezi odevzdanými předměty se i letos objevily kousky vysoce ceněné historiky i sběrateli. Policisté tak měli možnost si detailně prohlédnout zbraně, které mapují technický vývoj za posledních přibližně 150 let.
Kontaktní místo - Hradec Králové:
Mezi nejzajímavější odevzdané exempláře můžeme zařadit kapesní samonabíjecí pistoli OWA model Erika (ráže 4,25 mm Liliput) - tato samonabíjecí pistole rakouského výrobce představuje typický příklad zbraní, kterým se v dobovém tisku poněkud nadsazeně říkalo „nebezpečné hračky“. Kvůli náboji velmi malého výkonu (4,25 mm) vykazovala pistole minimální přesnost a průbojnost. Dnes se však jedná o mimořádně vzácný sběratelský artikl, se kterým se na odděleních zbraní setkáváme jen zcela ojediněle. Dále samopal Beretta M38/42 (ráže 9 mm Luger) - italská škola elegantní a funkční mechaniky se v amnestii projevila tímto ikonickým samopalem. Odevzdaný kus představuje konstrukčně zjednodušený model, který byl za 2. světové války určen primárně do výzbroje výsadkových jednotek. Pro sběratele vojenské historie jde o naprostou lahůdku. Dalším z řady výjimečných kousků je pistole Walther PPK s označením RZM (ráže 7,65 mm Browning) - na svém těle totiž nese značku RZM (Reichszeugmeisterei – Hlavní úřad pro kontrolu materiálu NSDAP). Tento přejímací a kontrolní úřad schvaloval výstroj a výzbroj nacistických organizací. Pistole s touto ražbou byly určeny výhradně pro politické funkcionáře a vysoké členy strany NSDAP či SA. Jejich historická a materiální hodnota je na trhu enormní.
I přes opakovaná varování mnoho občanů nerespektovalo rizika a přímo na přepážku kontaktního místa Hradec Králové tak například jeden muž přinesl ve své v tašce ostrou vojenskou zábleskovou výbušku citlivou na teplo. Vzhledem k vysokému riziku samovolné iniciace a nestabilitě materiálu musel službu konající policista obvodního oddělení ve spolupráci s kolegou z OSZBM uzavřít policejní budovu a vyčkat na příjezd Pyrotechnické služby Policie ČR, která nebezpečný materiál odborně zajistila a odvezla k likvidaci.
Kontaktní místo - Trutnov:
Již 5. ledna, tedy v první úřední den, kolegové přijali 2ks torza granátu F1, která obsahovala zbytky tritolu a rovněž ostrý náboj ráže 30 x 173 mm. Ze zajímavých zbraní byl odevzdán troják zn. W. Collath, ráže 9,3x 65R Collath, 12/70. Další osoba odevzdala hned 3 samopaly, a to německý samopal Theodor Bergmann, MP 18/I, první skutečně moderní samopal vyvinutý Hogem Schmeisserem, ráže 9 mm Luger, francouzský samopal MAS MLE 1938, ráže 7,65 Long - netradiční konstrukce samopalu a pažby pomáhala eliminovat zpětný ráz při střelbě, německý druhoválečný samopal MP 3008 ráže 9 mm Luger - Maschinenpistole, samopal jednoduché konstrukce vyráběný na konci druhé světové války připomínající britský Stengun. Zajímavostí je, že po válce z nalezených dílů tohoto samopalu byly zkompletovány nové, které využíval SNB.
Další nálezce pak společně s jinými zbraněmi odevzdal francouzský samopal Hotchkiss vz. CMH ráže 9mm Luger, různé druhy signálních zbraní ráže 26,5 mm a to z Číny (vz. 1957), Rumunska i Velké Británie (Webely- Scott NO, MK. V.).
Zajímavostí byla též odevzdaná samonabíjecí pistole Walther P08, která měla vložnou hlaveň zn. Erma ráže 22.LR.
Kontaktní místo - Rychnov nad Kněžnou:
Občané na kontaktním místě odevzdali 7 zbraní kategorie R1, které jsou známé zejména z období druhé světové války. Mezi jinými také pušku STEYR model: MP 43 ráže: 7,92 x 33 nazývanou též Stg 44, která je považovaná za první útočnou pušku na světě, kulomet ZBROJOVKA BRNO model: ZB 37 - československý těžký kulomet, kulomet STEYR model: MG 42, neblaze proslulý německý druhoválečný těžký kulomet, pistoli BSA vzor: Werlod MK I, ráže 9 mm (britská pistole z roku 1942 s integrovaným tlumičem hluku výstřelu) a dále např. samopal Děgtarjev PPD 40 ráže 7,62 x 25 mm Tokarev, což je vlastně předchůdce samopalu PPSh 41, tzv. Špaginu.
„Jeden držitel zbrojního oprávnění z Rychnovska se díky amnestii znovu po 26 letech mohl opět shledat se svou odcizenou zbraní, kulobrokovou kozlicí zn. Merkel, která byla v rámci amnestie odevzdána ve Středočeském kraji. Lustrací v evidencích policisté zjistili, že se jedná o zbraň zanesenou do pátracího systému jako pohřešovanou, a následně ji předali na naše kontaktní místo v Rychnově nad Kněžnou, kde se s ní majitel opět shledal a šlo o setkání velmi dojemné,“ přibližuje nevšední situaci plk. Daniel Kubín, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Kontaktní místo - Jičín:
Z nejzajímavějších zbraní odevzdaných v Jičíně rozhodně patří brokovnice dvojka J. PURDEAY Londýn, v ráži 12/65, která byla prokazatelně vyrobena v první polovině roku 1878, ale svým současným stavem převyšuje i novovýrobu loveckých zbraní. Současná hodnota by začínala někde na hranici 200 tis. Kč při špatném stavu, přičemž se jedná ale o velmi zachovalou zbraň, kterou věnoval hrabě Kinský svému hajnému při odchodu na odpočinek, kdy při ověření pravosti a certifikátu vydaném firmou PURDEY může být reálná hodnota několikanásobně vyšší.
Kontaktní místo - Náchod:
Do Náchoda musel být dvakrát přivolán pyrotechnik, neboť v jednom případě občan odevzdal zcela funkční ruční granát a další munici. Zajímavostí bylo odevzdání plně funkčního československého samopalu (samočinné pušky) ČZ vz. 58 ráže 7,62 x 39 mm. V rámci amnestie se podařilo v informačních systémech nalézt zbraň v pátrání (samonabíjecí pistole ČZ vz. 27), kterou odevzdal jeden z občanů. Protože byla zbraň hlášena jako odcizená před několika lety, byla zbraň převedena kolegům z OSZBM Praha, kteří ji následně předají majitelce, ročník 1947.
„Letošní zbraňová amnestie v Královéhradeckém kraji potvrdila svůj význam nejen z pohledu bezpečnosti, ale i z hlediska záchrany zajímavých historických artefaktů. Děkujeme všem zodpovědným občanům, kteří legální cestou přispěli k tomu, že je v naší společnosti opět o něco méně neregistrovaných a potenciálně nebezpečných zbraní," uvedl plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
7. července 2026
plk. Mgr. Daniel Kubín, vedoucí OSZBM
por. Mgr. Andrea Muzikantová