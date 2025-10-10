Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Podzim na silnicích: mlha, déšť, tma i zvěř
Policie apeluje na řidiče, aby zvýšili opatrnost.
S nadcházejícím podzimem se mění nejen počasí, ale i podmínky na našich silnicích. Policie České republiky upozorňuje všechny účastníky silničního provozu, že mlha, déšť, padající listí, brzká tma a výskyt lesní zvěře mohou výrazně ovlivnit bezpečnost jízdy. Každý rok se v tomto období setkáváme se zvýšeným počtem dopravních nehod způsobených právě nepřizpůsobením rychlosti povětrnostním podmínkám. Stačí přitom málo – zpomalit, rozsvítit světla a být o krok předvídavější.
Mlha a snížená viditelnost
Mlha patří mezi nejnebezpečnější jevy v dopravě. Viditelnost se může během několika sekund dramaticky zhoršit.
Policie připomíná:
• používejte mlhová světla pouze tehdy, pokud je viditelnost skutečně omezena,
• udržujte dostatečný odstup od vozidel před vámi,
• nepředjíždějte, pokud nemáte jistotu bezpečného rozhledu,
• přizpůsobte rychlost viditelnosti a stavu vozovky.
Vidět a být viděn je základním pravidlem bezpečné jízdy. Nezapomínejte proto na čistotu skel, světel a zrcátek.
Déšť, mokro a kluzká vozovka
Na podzim bývá vozovka často pokrytá spadaným listím, které ve spojení s deštěm snižuje přilnavost pneumatik.
Doporučení policie:
• snižte rychlost,
• brzděte plynule,
• vyhněte se prudkým manévrům,
• zkontrolujte stav stěračů a ostřikovačů.
Pozor na lesní zvěř!
V ranních a večerních hodinách je v tomto období zvýšena aktivita a migrace lesní zvěře, především v blízkosti lesů a polí, což ovlivňuje i vyšší počet srážek se zvěří. Policisté doporučují věnovat zvýšenou pozornost především v lesních úsecích či úsecích mezi poli a sledovat dopravní značky upozorňující na zvěř. Pokud i přes to dojde ke srážce se zvířetem, ihned volejte policii a v žádném případě neodvážejte zvěř z místa nehody.
Ke srážce se zvěří došlo například ve středu dne 8. 10. 2025 v podvečerních hodinách na silnici 1/13 před obcí Boč. Zde jel 61letý řidič, kterému z pravé strany vběhl do cesty jelen, přičemž došlo ke střetu. Do sraženého jelena následně najelo i vozidlo z opačného směru jízdy. Škoda byla předběžně odhadnuta na částku přesahující 650 tisíc korun. Naštěstí nedošlo k žádnému vážnému zranění.
Přezutí pneumatik
Podzim přináší i jednu povinnost pro řidiče, a to přezout na zimní pneumatiky. V období od 1. listopadu do 31. března by měly být na vozidle zimní pneumatiky, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy – nebo lze tyto podmínky očekávat.
Odborníci doporučují přezout už při poklesu teplot pod 7 °C, kdy letní pneumatiky ztrácejí optimální přilnavost. V případě nesplnění povinnosti jízdy na zimních pneumatikách za stanovených podmínek hrozí řidiči pokuta až do výše 1500 korun, ve správním řízení pak sankce v rozmezí od 2000 do 5 000 korun.
Bezpečnost především
Před každou jízdou věnujte pár minut kontrole vozidla, a to:
• stavu a tlaku pneumatik,
• funkčnosti světel a brzd,
• množství provozních kapalin,
• výbavě vozidla včetně reflexních prvků.
Naším cílem není řidiče pokutovat, ale především upozornit na rizika, která s sebou podzimní počasí přináší. Každý zodpovědný řidič by měl myslet na to, že na silnici nikdy není sám.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
10. 10. 2025