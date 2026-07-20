Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvody s doručováním zásilek
Ověřte si skrze webovou stránku, zda se jedná o podvod.
Příklad podvodné SMS.jpeg Objednáváte z internetu? Při doručování balíků buďte obezřetní. Podvodníci v poslední době rozesílají SMS zprávy, které se tváří, jako by je odeslaly známé doručovací společnosti. Ne každá taková zpráva je ale skutečná.
Při posledním námi evidovaném případu se o tom přesvědčila třicetiletá žena. Prostřednictvím falešného odkazu, který se tvářil jako stránka doručovací společnosti, zadala údaje ze své platební karty do podvodné platební brány, aby uhradila údajné clo. Platba v řádu několika desítek korun sice proběhla, krátce nato se však na jejím účtu objevily další, výrazně vyšší transakce. Jakmile to dotyčná zjistila, obrátila se na policii s tím, že se stala obětí podvodu.
Obdobnou SMS jsme ověřili prostřednictvím webu www.panprokoukl.cz. Stránka správně vyhodnotila, že se jednalo o podvrženou zprávu. I když zrovna očekáváte balíček, vždy si ověřte, zda je výzva k platbě nebo zadání osobních údajů skutečně od přepravní společnosti.
Právě proto veřejnost pravidelně upozorňujeme na stále nové způsoby podvodného jednání. Podvodníci neútočí jen prostřednictvím falešných investic nebo smyšlených žádostí o pomoc od blízkých. Přizpůsobují se aktuálnímu období a zneužívají i běžné situace, jako je doručování zásilek.
Buďte proto obezřetní a vždy si ověřujte, komu ve virtuálním prostředí poskytujete své osobní údaje nebo posíláte peníze.
20. července 2026
nprap. Jakub Mareš
tiskový mluvčí
KŘP Ústeckého kraje