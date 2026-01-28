Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvody při prodeji vstupenek
Policisté varují veřejnost.
Policie upozorňuje veřejnost na výskyt podvodného jednání při nákupu vstupenek prostřednictvím internetu.
Policisté v okrese Strakonice v posledních dnech šetří dva případy podvodu souvisejícího s prodejem vstupenek na koncert skupiny BTS, který se má uskutečnit v červenci v německém Mnichově.
V prvním případě se inzerát na prodej čtyř vstupenek objevil v komentáři pod videem na jednom z internetových portálů se sdíleným obsahem. Zájemce uhradil dvě vstupenky ve dvou samostatných platbách. Vstupenky však neobdržel a komunikace s údajným prodejcem byla následně ukončena. Druhý případ se týká ženy, která nabídku dvou vstupenek nalezla na sociální síti. S prodejkyní se domluvily platbu uhradit prostřednictvím on-line prodejní platformy vstupenek. Kupující zaslala dvě platby v celkové výši 7 000 korun, avšak do současné doby žádné vstupenky neobdržela. I v tomto případě byla další komunikace ukončena.
Policie upozorňuje veřejnost, aby byla při nákupu vstupenek prostřednictvím internetových inzercí a sociálních sítí maximálně obezřetná. Doporučujeme využívat pouze ověřené a oficiální prodejce, nikdy neposílat peníze předem neznámým osobám.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
28. ledna 2026