Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Podvody na WhatsAppu – POZOR!!!
Podvedené ženy z Rychnovska během několika minut přišly o desítky tisíc korun.
Policisté z Týniště nad Orlicí šetří další 2 oznámení podvodů prostřednictvím aplikace Whatsapp, ke kterým došlo včera vpodvečer. Podvodníci použili stejnou legendu. Obě ženy ve věku 65 a 55 let obdržely zprávu ve stejném znění „Mami, nefunguje mi telefon a mám nové číslo. Napiš mi na WhatsApp:https://wa.me/...“, odkaz je pak doplněný o různá telefonní čísla. Následně v domnění, že obě ženy – matky komunikují se svými dcerami, si vyměnily několik zpráv o tom, co se jim s telefonem přihodilo a obecně jak se mají, co dělají…
V prvním případě pak falešná dcera poprosila matku o zaplacení 2 faktur, protože se nedostane ke svému účtu díky nefungujícímu telefonu, a zaslala jí platební údaje. Matka v domnění, že platí obě faktury za dceru, nakonec odeslala na stanovený bankovní účet přes 80.000 Kč. Byla navíc ještě upozorněna, že to musí být okamžité platby a že to spěchá. Po zaslání potvrzení o provedených platbách obdržela zprávu ve znění: „Děkuji“. Bohužel až po odeslání peněz poškozená zapochybovala, a tak se zkontaktovala s dcerou, od které zjistila, že jí o žádné finance nežádala a telefon má funkční. Na třetí žádost o platbu už poškozená nereagovala a celou věc oznámila policistům.
Ve druhém případě údajná dcera matku prosila o zaplacení necelých 40.000 Kč na spoření. Platbu provedla, ale obratem obdržela další žádost o zaslání peněz v podobné výši. To už se ženě nezdálo a začala mít podezření, že by se mohlo jednat o podvod. Falešné dceři tak napsala, ať jí napíše do zprávy její celé jméno a datum narození. Odpověď nedostala. Poškozená potom zavolala skutečné dceři na její původní telefonní číslo a informovala ji o tom, co se jí přihodilo.
Podvodníci spoléhají na to, že budete jednat rychle, pod tlakem a bez jakéhokoliv ověření.
Zamyslete se!!!
Ověřujte si identitu osoby, která vás kontaktuje z neznámého čísla!
Nikdy neposílejte peníze bez osobního ověření!
Nepodlehněte časovému nátlaku!
3. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová