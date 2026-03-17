Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvody jedou

Podvodníci mají trpělivost. 

Příběh, který začal už koncem loňského roku, ukazuje, jak vytrvalí dnes podvodníci dokážou být.

Neznámý muž v listopadu loňského roku kontaktoval ženu ze Strakonic s tvrzením, že má na investiční platformě založený účet, na kterém se jí zhodnotily peníze. Žena byla zpočátku obezřetná a opakovaně ho odmítala. Podvodník se ale nevzdal. Ozýval se pravidelně každý měsíc. Trpělivě, přesvědčivě. A nakonec uspěl. Ženu přesvědčil, že její peníze jsou skutečně zhodnocené, ale je potřeba s účtem „pracovat“, jinak hrozí jejich zablokování. Pod tlakem a obavami žena souhlasila — a na jeho pokyn si do telefonu stáhla aplikaci umožňující vzdálený přístup. Právě v tu chvíli získal podvodník kontrolu nejen nad jejím telefonem, ale i přístup k jejímu bankovnímu účtu. Následoval pokus o odčerpání peněz. Banka naštěstí zareagovala včas a na podezřelé transakce majitelku upozornila. Přesto žena přišla o téměř 20 tisíc korun.

Podvodníci nesází jen na rychlý útok, ale čím dál častěji i na dlouhodobý nátlak a budování důvěry. Pak stačí jediná chyba a následky mohou být citelné.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
17. března 2026

