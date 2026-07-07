Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvody
Poškození přišli o téměř milion korun
Policisté z Dačic a Jindřichova Hradce v posledních dnech prověřují další dva případy internetových podvodů. Pachatelé připravili poškozené osoby o téměř jeden milion korun.
V prvním případě kontaktoval neznámý pachatel ženu pod záminkou vyplacení zhodnocených investic. Tvrdil jí, že pro převod finančních prostředků je nutné zřídit nový účet. Následně ji přesvědčil k instalaci aplikace umožňující vzdálený přístup do jejího počítače. Díky tomu získal přístupové údaje k internetovému bankovnictví a z jejího účtu neoprávněně odeslal téměř půl milionu korun. Obdobný scénář zaznamenali také policisté v Jindřichově Hradci. I zde pachatel pod legendou vyplacení výnosů z předchozí investice zmanipuloval poškozeného natolik, že přišel o téměř půl milionu korun.
Policie upozorňuje veřejnost, aby byla při jednání s neznámými osobami maximálně obezřetná. Nikdy neinstalujte do svého počítače ani mobilního telefonu aplikace pro vzdálený přístup na základě pokynů neznámé osoby. Nikomu nesdělujte přihlašovací údaje do internetového bankovnictví ani autorizační kódy. Pokud vás někdo kontaktuje s nabídkou vyplacení investic nebo nečekaného zisku, vše si ověřte u své banky nebo investiční společnosti. V případ jakýchkoliv pochybností hovor ukončete a kontaktujte svoji banku. Pamatujte, že podvodníci jsou velmi přesvědčiví a často zneužívají důvěru svých obětí. Opatrnost a ověření informací mohou zabránit ztrátě celoživotních úspor.
nprap. Věra Mžiková
7. července 2026