Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Podvodů v online prostředí neubývá

PLZEŇSKÝ KRAJ – Policisté na tísňových linkách stále přijímají oznámení lidí, kteří se nechali podvést neznámými pachateli a přišli tak o své peníze.

Ačkoliv pravidelně upozorňujeme na případy podvodů v online prostředí, dalo by se říct Je to marný, je to marný, je to marný. Téměř každý den přijímají policisté napříč celým Plzeňským krajem oznámení od lidí, že byli podvedeni a že přišli o své peníze. Znovu tedy upozorňujeme, aby lidé byli obezřetní a nenechali se zlákat vidinou snadného zisku nebo v případě skutečného napadení účtu si uvědomili, že banka ani policie nikdy klienty takovými způsoby nekontaktují. Ve všech případech policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod a případy se intenzivně zabývají.

Jedna z poškozených byla telefonicky oslovena neznámým mužem, který ji pod záminkou výhodné investice přesvědčil k vzdálenému přístupu do jejího počítače, povolila mu přístup do internetového bankovnictví, kde zadal jednorázový příkaz na částku 100 tisíc korun a žena tak o peníze přišla.

Další ženě telefonoval údajně policista z Prahy a poté bankéř vyšetřovatel z banky. Oba jí tvrdili, že na základě falešné plné moci, kterou údajně dala konkrétní osobě a kterou tak zplnomocnila k nakládání s jejím veškerým majetkem, zažádala o úvěr. Pro anulaci úvěru však žena měla zažádat o jiný úvěr. To neprodleně přes své internetové bankovnictví udělala. Tam jí však úvěr nebyl schválen, a tak jí falešný bankéř nabádal, aby urgovala schválení úvěru na pobočce, předal jí telefonní číslo pobočky. Zde jí bylo sděleno, že žádost o úvěr spadla do manuálního zpracování a že potrvá dva dny, než úvěr dostane, ale aby ochránila své finance, musí přeposlat všechny své peníze do zabezpečené bankovní schránky. Ze svých účtů poté přeposlala téměř 150 tisíc korun.

Jiný údajný policista telefonoval paní s dotazem, zda někomu poskytla svoje osobní údaje a plnou moc, se kterou nyní neznámá osoba žádá o úvěr. Po sdělení že ne „policista“ ženě poslal falešný obrázek svého služebního průkazu a předvolání na policii a zároveň jí sjednal pomoc od bankéře. Ten pak ženu přiměl k tomu, aby si sjednala úvěr 700 tisíc korun. Banka však ženě poskytla úvěr „pouze“ 400 tisíc korun. Podle instrukcí bankéře pak peníze vybrala částečně v bankomatu a částečně v bance a předala je kurýrovi, se kterým jí byla domluvena schůzka v obchodním centru. Poškozená po předání peněz odjela domů a následující den se rozhodla případ oznámit.

Téměř totožný případ se stal další ženě, která podle instrukcí bankéře předala kurýrovi přímo před bankou 300 tisíc korun.

Stejným podvodem s falešným policistou a bankéřem přišla další žena o 970 tisíc korun. To když si podle instrukcí vzala úvěr a poté prováděla vklady hotovosti přes bankomat do bezpečnostní schránky na číslo účtu, které jí nadiktoval údajný bankéř. Po několikátém vkladu ženu kontaktoval skutečný pracovník banky s tím, že ji upozornil na možné podvodné jednání. Nato jí telefonoval falešný bankéř, který jí řekl, že věc dořeší následující den. Když žena přišla domů, pojala podezření, že se stala obětí podvodu a věc oznámila na policii.

O milion sedm set tisíc korun pak přišel muž, který uvěřil údajnému bankéři, že jeho účet byl napaden a že je nutné vybrat všechny peníze, vzít si ještě úvěr a peníze poté vkládat do bankomatu na zabezpečený účet. To podle instrukcí poškozený učinil a peníze vložil do deseti bankomatů na různá čísla účtů.

Jiného poškozeného zaujala nabídka na investiční platformě na internetu. Poté byl telefonicky kontaktován investičním poradcem a podle jeho pokynů zaslal za účelem nákupu kryptoměny na cizí účet ve výši 200 tisíc korun.

Další podvedený prodával na internetovém prodejním portálu použité pneumatiky za 500 korun. Na jeho inzerát reagovala žena, která projevila o pneumatiky zájem. Pod smyšlenou legendou potvrzení objednávky k dokončení prodeje zaslala prodávajícímu odkaz na internetové stránky, které vypadaly jako oficiální stránky přepravní společnosti. Zde prodávající zadal přihlašovací údaje ke svému internetovému bankovnictví a platební kartě. Poté zjistil, že z jeho účtu byly uskutečněny neoprávněně tři platební transakce ve výši téměř 150 tisíc korun.

V souvislosti se všemi výše uvedenými případy znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. Dbejte zvýšené opatrnosti při cizích telefonátech. V případě, že by byly vaše peníze v ohrožení, banka koná vlastní opatření, nikdy od vás nebude požadovat nestandardní transakce, abyste zrušili účet nebo převedli peníze na jiný účet. V žádném případě v souvislosti s napadením účtu nebude volat policista. Nikdy nikomu neposkytujte přístup k vašemu internetovému bankovnictví ani osobní údaje. Neinstalujte si do vašich zařízení programy pro vzdálený přístup. Nenechte se rovněž zlákat ani vidinou snadného zbohatnutí. Místo peněz většinou zůstanou jen oči pro pláč.



por. Dagmar Mifková

21. května 2025

vytisknout e-mailem