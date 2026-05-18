Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvodnými prodeji si vydělal přes 100 tisíc korun
Vybral peníze, zboží nezaslal.
Výnosné internetové podnikání si vymyslel 29letý muž. Háček byl v tom, že obchod fungoval jednostranně, kdy kupující z celé České republiky peníze zaslali, ale slibovaného zboží se nedočkali. Podvodník začal nejprve pod přezdívkami nabízet na různých bazarových stránkách zboží všeho druhu, jako Playstation, knihy, stan, vodní dýmku a mnoho dalšího. Peníze si nechal zaslat dopředu, ale věci neměl a neodeslal. Další inovací bylo, že reagoval na poptávku uvedenou na facebookových skupinách. Takto „prodal“ například vstupenky na koncerty skupin Coldplay a Chinaski, nebo lístky na festivaly a jógové pobyty. Ani v tomto případě se však dopředu platící zájemci nedočkali. Tepličtí kriminalisté zadokumentovali 74 případů tohoto bazarového fantoma se škodou přes 100 tisíc korun. Ten si následně vyslechl obvinění z podvodu.
18. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí