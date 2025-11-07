Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
Podvodníkům uvěřila žena dvakrát
Žena si myslela, že si píše s hercem, a další peníze ji stála podvodná brigáda.
Do velmi těžké situace se dostala mladá žena z Třebíčska, která uvěřila podvodníkům, a to hned dvakrát. Starosti jí začaly, když se v polovině srpna přihlásila na sociální síti do skupiny s názvem seriálu The Walking Dead. Jednalo se ale o podvodnou stránku, což netušila. Téměř okamžitě poté jí přišla zpráva od osoby, která se vydávala za jednoho z hlavních herců seriálu. Žena s ním navázala komunikaci a byla přesvědčená o tom, že se skutečně jedná o známou osobnost. Když podvodník získal její důvěru, přišel se známou legendou o balíčku. Napsal jí, že má v České republice zadržené dvě zásilky. Neměl problém zdůvodnit ani to, jak se na naše území balíčky dostaly. Ženě tvrdil, že měl přijet natáčet a balíčky si poslal dopředu. Požadoval po ní, aby zaplatila poplatky celní správě. Když souhlasila, přesměroval ji na jednání s cizí přepravní firmou, která se ženě ozvala s požadavkem na zaplacení částky 31 tisíc korun.
Kromě toho, že žena navázala komunikaci s naprosto neznámou osobou a uvěřila jejímu tvrzení, udělala další velkou chybu. Peníze totiž neměla a tak si začala půjčovat u nebankovních společností. Navíc ji podvodník přesvědčil, ať si založí účet u společnosti, která umožňuje rychlé převody peněz a nechrání klienta tak, jak je to u bank. Od druhé poloviny září žena posílala různé částky na smyšlené poplatky, ozval se jí mimo jiné i údajný agent FBI s požadavkem na zaplacení ověření signálu, který měl balíček vysílat.
Když začala být situace finančně neúnosná, přidala žena ke starostem s první skupinou podvodníků ještě další. Narazila na nabídku brigády ohledně sledování reklam. Na lákavě vypadající nabídku snadno vydělaných peněz zareagovala. Začala sledovat videa a ze začátku jí přišlo pár plateb v řádech stovek korun. Vše se ale rychle obrátilo a podvodníci ženu přesvědčili o další lži, aby vylepšila svůj účet a dostávala vyšší odměny, měla jim poslat peníze.
Výsledek? Ženě se oba podvody začaly prolínat a sama už neměla ani přehled o tom, co a komu platí. Zažádala si o peníze u devíti nebankovních společností a přišla celkem o více než 300 tisíc korun. Finanční částky posílala na různé české i zahraniční účty. Přes 200 tisíc ji stála zkušenost s podvodným hercem a necelých sto tisíc korun zaplatila za to, že uvěřila se snadný výdělek.
Po přijetí oznámení začali případ prověřovat třebíčští kriminalisté. „Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu,“ řekl mjr. Mgr. Milan Špaček, vedoucí oddělení obecné kriminality.
Policisté opětovně varují veřejnost před podvodníky
- nevěřte osobám, které neznáte a tvrdí o sobě, že jsou známé osobnosti, nejčastěji herci a zpěváci
- neposílejte peníze za balíčky někoho, koho vůbec neznáte
- nepůjčujte si pro cizího člověka peníze, když je sami nemáte
- neberte si nevýhodné půjčky, které pak nebudete schopni splácet
- nesdělujte cizím lidem své osobní údaje a údaje ke své finanční situaci
- nerozhodujte se pod tlakem, nechte si čas na rozmyšlenou
- nevěřte bezhlavě nabídkám snadného a rychlého výdělku, informace si ověřujte
- i ve stresové situaci přemýšlejte, zda to, co se právě děje, vůbec dává smysl
- pokud už se dostanete do situace, kdy odešlete peníze a místo vyřešení problému přijde požadavek na další platby, nejednejte unáhleně, poraďte se s někým, koho znáte, nebo se osobně obraťte na instituci, která je k problematice kompetentní
por. Bc. Jana Kroutilová, tisková mluvčí
7. listopadu 2025