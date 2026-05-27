Podvodníkům půjčil svůj účet
Sám tak čelí obvinění z trestného činu.
Z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti byl obviněn 41letý muž z Bíliny. Ten byl osloven neznámou osobou s nabídkou výdělku. Za úkol dostal, aby si na pobočce spořitelny založil bankovní účet, který následně předal s veškerými přístupovými údaji další cizí osobě. Na tento účet poté byly zaslány peníze, které figurují v případu podvodného jednání s legendou vyplacení příspěvku důchodcům. Takto zaslala seniorka neznámému podvodníkovi 200 tisíc korun. Tyto finance byly následně vybrány neznámým člověkem z bankomatu v Praze. Muž z Bíliny tak umožnil neznámému pachateli, aby zakryl zdroj a znesnadnil vyhledání zdroje peněz.
Upozorňujeme, že zapůjčení vlastního bankovního účtu cizím osobám k jejich finančním transakcím je velkým riskem. Pokud se bude jednat o součást podvodného jednání, dopouští se majitel účtu trestného činu, i kdyby jen z nedbalosti.
27. května 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí