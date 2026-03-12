Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Podvodníkům poslala přes milion
Falešný policista s bankéřkou vystrašili další oběť.
Pondělí bohužel nebylo dobrým dnem pro ženu ve středních letech, která podlehla nátlaku profesionálních podvodníků. Ten den v odpoledních hodinách se jí ozval neznámý pachatel, který se schoval za falešnou identitu policisty a poškozenou přesvědčil o tom, že se někdo dostal k její složce s osobními údaji a s plnou mocí obchází banky a jménem jejím a manželovým žádá o úvěry a půjčky. Prozatím se mu to údajně nepovedlo, ale je potřeba tomu zabránit. Aby byla jeho verze důvěryhodná, poslal jí zfalšovaný dokument o předvolání této podezřelé osoby. Poté ji přepojil na pracovnici České národní banky, se kterou měla projednat ochranu svých peněz. Pracovnice jí řekla, že se někdo nejspíše naboural na jejich účet z důvodu úniku informací z banky, což se samozřejmě nezakládalo na pravdě. Požádala ji, aby si zkontrolovala přes internetové bankovnictví zůstatky na účtech a platby za poslední dva měsíce, zda neuvidí nějakou neobvyklou transakci. Poté ji přesvědčila, aby převedla finanční hotovost do bezpečných schránek. Žena v obavě, že jejich peníze jsou v ohrožení a mohli by o ně přijít, neznámou ženu poslechla a v několika částkách poslala na různé účty částku přes 1 300 000 Kč. Až následující den při komunikaci s bankou zjistila, že se stala obětí podvodu a přišla vše oznámit na služebnu v Lipníku nad Bečvou.
por. Mgr. Miluše Zajícová
12. března 2026