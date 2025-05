Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podvodníkovi donesl devět set tisíc korun

BRNO: Nenechávejte se oklamat a ověřujte si s kým komunikujete!

Jeden z dalších neuvěřitelných případů řeší policisté v Brně. Devětačtyřicetiletého poškozeného kontaktoval telefonicky muž, s naléhavým sdělením. Představil se jako pracovník policie a uvedl, si na něj chce vzít v bance v Pardubicích někdo úvěr devět set tisíc korun. Dále přes komunikační aplikaci poškozený obdržel zprávu od údajného pracovníka České národní banky a ten mu poskytl návod, jak zabránit podvodnému úvěru, a to tím způsobem, že si má sám neprodleně vzít úvěr a peníze předat dalšímu jejich pracovníkovi, který ho záhy kontaktoval telefonicky. Vyplašený muž tedy zamířil rovnou do banky, kde vybral půl milionu korun a peníze následně předal osobně neznámému člověku na parkovišti u obchodního centra. Pro dalších čtyři sta tisíc zašel ještě do druhé banky a hotovost opět předal fiktivnímu pracovníkovi České národní banky na stejném místě. Muž následně pojal podezření, že byl podveden a kontaktoval policisty, kteří se případu dále věnují.

V souvislosti s uvedenou událostí apelujeme na občany:

Nedělejte unáhlená rozhodnutí a kontaktujte svoji banku oficiální cestou a neposílejte své finance na neznámé účty!

Kromě uvedeného případu se často objevuje podvodné jednání přes sociální sítě a komunikační platformy. V tomto prostředí se podvodníkům také bohužel daří z lidí vylákávat pod nejrůznějšími záminkami peníze, a to i přesto, že o riziku často informuje nejen policie, sdělovací prostředky i peněžní ústavy.

Aktuální je podvodné jednání probíhající právě přes komunikační aplikace, kdy se pachatelé vydávají například za členy rodiny či známé a snaží se všemožným způsobem vylákat peníze. Záminkou je pak například dopravní nehoda nebo nějaká jiná nesnáze.

Buďto podvodník zkouší náhodně napsat na kontakt a požádat o zaslání peněz, ale objevuje se i horší varianta, kdy dojde ke zneužití identity. Podvodníci napadnou skutečný účet aplikace a osloví „své“ kontakty, po kterých opět požadují z nějakého důvodu finanční pomoc.

Každopádně u všech případů platí - nikomu neposílejte peníze, aniž byste si ověřili, s kým skutečně komunikujete!

por. Andrea Cejnková, 21., května 2025

