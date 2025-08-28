Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvodník zacílil na účet školy
Díky bleskové reakci litoměřických kriminalistů se podařilo velkou část odcizených peněz zajistit.
Podvodník vydávající se za policistu z oddělení hospodářské kriminality kontaktoval telefonicky ředitelku jednoho pedagogického zařízení z Litoměřicka. Ženě předestřel legendu, že účet školy, jehož byla disponentkou, byl napaden osobou, po které je vyhlášeno celostátní pátrání. Přiměl jí odeslat peněžní prostředky z účtu v celkové výši 8 770 000 korun na různé bankovní účty, které měly být bezpečnostními schránkami České národní banky, aby došlo k zabezpečení těchto prostředků před jejich odcizením.
Po přijetí oznámení o výše uvedeném podvodném jednání se díky bleskové reakci litoměřických kriminalistů podařilo téměř 8 milionů zajistit. Po neznámém pachateli nadále pátrají.
DOPORUČUJEME
- Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, e-maily, kde se vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou vaše finanční prostředky v ohrožení a vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření. V případě pochybností vždy ihned kontaktujte svou banku!
- Nereagujte na podobné hovory a v žádném případě nejednejte ukvapeně či pod nátlakem.
- Sledujte a pečlivě čtěte informace od Vaší banky v internetovém bankovnictví.
- Buďte neustále ostražití, protože i vy se můžete stát cílem podobného podvodného jednání.
- Pokud Vás shora naznačeným způsobem již někdo oslovil, neváhejte se rovněž obrátit na tísňovou linku Policie České republiky na čísle 158 a celou záležitost oznamte.
28. srpna 2025
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje