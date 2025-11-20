Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Podvodník v dopravě a logistice
Podvodník zprostředkovával dopravní zakázky a nechával si peníze. Policie ho po letech dopadla a obvinila.
Litoměřičtí kriminalisté odhalili rozsáhlý podvod z oblasti dopravy a spedice, který se odehrával v letech 2017 až 2019. Muž, který podnikal v dopravě a logistice, měl podle kriminalistů systematicky podvádět zákazníky i samotné dopravní firmy. Přestože zakázky nedokázal sám realizovat, prostřednictvím mezinárodních přepravních burz k dopravě využíval jiné dopravce v rámci Evropy, kteří zakázky plnili v dobré víře. Peníze za odvedenou práci však už nikdy neobdrželi.
Podnikatel podle vyšetřovatelů vystupoval jako seriózní speditér. Od svých zákazníků převzal zakázky, které kvůli nedostatku techniky či personálu nebyl schopný sám zajistit. Proto je zadával do spedičního programu, kde je přijímaly jiné dopravní společnosti. Ty zakázku řádně provedly – zboží převezly, dodržely termíny i sjednané podmínky.
Klient následně zaplatil podnikateli plnou cenu dopravy, neboť se domníval, že vše zajistila jeho společnost. Podvodník si však peníze ponechával a firmám, které zakázku fyzicky realizovaly, nevyplácel. Některé společnosti tak přišly o desítky tisíc korun, v jiných případech škoda dosáhla i vyšších částek. Dopravci splnili svou část dohody, ale za svoji práci nedostali ani korunu.
Případ byl podle litoměřických kriminalistů složitý především kvůli časovému odstupu od doby spáchání, neboť se o případu dozvěděla po několika letech, množství zakázek a nutnosti získat podklady od řady firem i bankovních institucí. Přesto kriminalisté dokázali vyhodnotit desítky obchodních případů, vyslechnout svědky z různých zemích a zajistit veškeré účetní podklady.
Vyšetřování nakonec potvrdilo, že muž jednal s cílem obohatit se na úkor dopravců, kteří pro něj nic netušíce pracovali. Po několikaleté práci policie shromáždila dostatek důkazů a podnikatel byl nyní obviněn z trestného činu podvodu.
Ačkoli se podvod odehrál v letech 2017 až 2019, litoměřičtí kriminalisté nepolevili ani po uplynutí tak dlouhé doby a případ dovedli do zdárného konce.
Tímto jeho skutkem, byla poškozeným způsobena celková škoda ve výši 1.215 862,- Kč. Muž díky tomu čelí obvinění z podvodu a v případě odsouzení mu hrozí až osm let vězení.
Aby se podobným podvodům dalo předcházet, doporučujeme:
- Prověřujte nové obchodní partnery – zejména ty, kteří zakázky pouze přeposílají.
- Vyžadujte smlouvy a potvrzení o realizaci zakázky včetně termínů splatnosti.
- Komunikujte přímo se zákazníkem, pokud máte podezření, že informace nesedí.
- Nastavte si interní kontrolní mechanismy, např. ověřování firem v rejstřících, hodnocení spolehlivosti nebo předběžné zálohy.
- Pozor na výmluvy a prodlužování lhůt – opakované odkládání plateb je typickým signálem nepoctivého jednání.
- Vždy uchovávejte dokumentaci a fakturaci, může být klíčová pro trestní řízení.
20. 11. 2025
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje