Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Podvodník se vydával za společníka stavebních firem

KRAJ/JABLONEC NAD NISOU – Již obviněný muž pod záminkou provedení různých stavebních prací vylákal z lidí přes pět milionu korun. Sliboval i stavby rodinných domů.

V uplynulých dnech komisař z Oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 40letého muže jako obviněného ze spáchání zločinu podvod, kterého se dopustil v části dokonaného a v části ve stádiu pokusu v době od února 2023 do současnosti.

Kriminalisté obviněnému prokázali celkem 12 skutků, z nichž ve dvou případech se o spáchání uvedeného činu pokusil. Vždy vystupoval jako údajný zplnomocněnec nebo společník nějaké existující stavební firmy a s lidmi uzavíral smlouvy o provedení různých stavební prací – například rekonstrukce rodinných domů, bytů i bytového domu, rekonstrukce střech, stavba garážového stání. Dokonce neváhal ve dvou případech uzavřít smlouvy i na výstavbu rodinného domu. Jeden z těchto domů měl celý postavit za 2.900.000,- Kč. Dvou skutků se přitom dopustil v Královéhradeckém kraji, jednoho ve Středočeském kraji a ostatních v Libereckém kraji.

Obviněný svým jednáním, při kterém od jednotlivých osob vybral zálohy na provedení uvedených smluvených prací, způsobil celkovou škodu ve výši téměř 5.200.000,- Kč. Dále se však ještě neúspěšně pokusil z poškozených osob vymoci ještě částku přesahující 1.200.000,- Kč.

Musíme také zmínit to, že obviněný není v páchání trestné činnosti žádným nováčkem. Ve svém trestním rejstříku má již šest záznamů včetně toho, že byl již v minulosti za spáchání trestného činu podvod pravomocně odsouzen.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem podal komisař státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby. Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou následně podaný návrh státního zástupce akceptoval a obviněného do vazby poslal. Policejní hlídka ho tedy hned z budovy soudu odvezla do Vazební věznice v Liberci. Za spáchání uvedeného zločinu podvod hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na osm let, a to s ohledem na výši způsobené značné škody.





1. 7. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

