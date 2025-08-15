Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvodník se vydával za policistu a specialistu ČNB
Poškozený přišel o 800 tisíc korun.
Dne 13. srpna 2025 kontaktoval neznámý pachatel poškozeného muže z Jindřichova Hradce. Vystupoval pod legendou, že je příslušníkem kriminální policie a sdělil mu, že na jeho jméno byla podána žádost o úvěr ve výši 800 tisíc korun. K tomu zaslal fotografii údajného služebního průkazu a výzvu k podání vysvětlení. Poškozený byl následně přepojen k další osobě, která se představila jako bezpečnostní pracovník České národní banky. Ten muži tvrdil, že do podvodu jsou zapojeni zaměstnanci jedné z bank, a proto musí spolupracovat. Poškozený byl instruován, aby si prostřednictvím internetového bankovnictví požádal o úvěr v uvedené výši. Bylo mu vysvětleno, že pokud bude úvěr schválen, je to důkaz zapojení pracovníků banky do trestné činnosti. Úvěr mu byl skutečně schválen a částka připsána na účet. Na pokyn pracovníka odjel poškozený do Prahy, kde postupně vybral 5000 tisíc korun a následně dalších 300 tisíc korun. Obě částky na ulici předal neznámým mužům, které považoval za pracovníky bezpečnostní služby. Byl při tom ujištěn, že tímto způsobem napomáhá Policii ČR při vyšetřování závažné trestné činnosti. Celkově přišel o 800 tisíc korun.
Policie varuje občany, že žádná policejní složka ani Česká národní banka nikdy nepožaduje po občanech převod či výběr finančních prostředků. V podobných případech se vždy jedná o podvod. Pokud se s podobným jednáním setkáte, ihned ukončete komunikaci.
nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz
15. srpna 2025