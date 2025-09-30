Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Podvodník připravil seniorku o peníze
Myslela si, že jde o hru.
Minulý týden telegonicky kontaktoval pod záminkou investic seniorku z Přerova neznámý muž, který ženu přesvědčil, aby mu umožnila vzdálený přístup do jejího počítače. Žena na to přistoupila, protože si myslela, že se jedná o hru. Dotyčný jí do uvedeného zařízení stáhl platformu s tím, že teď může výhodně investovat. Na základě telefonických instrukcí se přihlásila do svého internetového bankovnictví a poté jí začaly chodit SMS zprávy s potvrzovacími kódy, které zadávala do počítače stále v domnění, že se jedná o nějakou hru. Ke změně jednání z její strany došlo až po obdržení posledního potvrzovacího kódu, kde v počítači viděla, že se jedná o nějaký úvěr, který již nepotvrdila. Po ukončení hovoru si poškozená zkontrolovala svůj bankovní účet a zjistila, že neznámý muž provedl z jejího bankovního účtu platbu ve výši necelých 50 000 Kč na cizí bankovní účet. O pár dní později zjistila, že jí byl bankou zablokovaný bankovní účet z důvodu podezřelé platby a dále zjistila, že na její jméno bylo zažádáno o úvěr ve výši 100 000 Kč, kdy tato žádost nebyla dokončena a poškozená ji zrušila. Po uvedení těchto skutečností na policii jsme zahájili úkony trestního řízení pro tři trestné činy související s internetovou kriminalitou.
por. Mgr. Miluše Zajícová
30. září 2025