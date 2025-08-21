Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Podvodník připravil muzeum o několik miliónů korun
Krajští kriminalisté řeší případ podvodu, při kterém fiktivní policista a pracovník ČNB připravili jedno ze středočeských muzeí o bezmála jedenáct miliónů korun.
„Dobrý den, já jsem Pavel Černý z kriminální policie v Mostě a chtěl bych Vám oznámit, že je na Vás páchán pokus podvodu.“ Tento hovor přijala pomocí aplikace Whatsap zaměstnankyně jednoho ze středočeských muzeí i s dalšími informacemi, že identitu pachatele znají, současně jí jeho podobiznu volající policista poslal, jakož i fotografii policejního průkazu jako doklad věrohodnosti.
Pak byl již scénář stejný, jako v desítkách případů, kterými se policisté ve Středočeském kraji zabývají. Muž, který se vydával za policistu, ženu přesvědčil, že účet muzea je v ohrožení a je nezbytné převést finanční prostředky na „bezpečné účty“, kdy veškeré další kroky s ní již komunikoval Mgr. Tomáš Valenta, člen České národní banky.
Podvodníci tak využili její důvěry a přesvědčili ji, aby jim umožnila vzdálený přístup do počítače s internetovým bankovnictvím. Následně zadávali transakce, které žena jen potvrzovala. Žena už jen viděla, jak ji ve více jak dvaceti platbách mizí peníze uložené na muzejním účtu, a to téměř 11 miliónů korun.
Následně se pokusil ještě z jejího soukromého účtu převést dalších bezmála 400 tisíc korun, na což již ale reagovala její banka a transakci zablokovala a doporučila kontaktovat Policii ČR. Sám „pracovník ČNB“ ještě před ukončením hovoru ženu upozornil, aby o těchto převodech nikde nehovořila s tím, že v nich následující den budou pokračovat.
Žena již na doporučení bankovního ústavu kontaktovala policisty. Případem s jednou z nejvyšších škod se v současné době zabývají krajští kriminalisté z Odboru analytikya kybernetické kriminality pro zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku a částečně ve stadiu pokusu podle ustanovení ů 21 odst. 1. trestního zákoníku.
Od začátku roku 2025 eviduje středočeská policie 150 případů s legendou falešný policista, falešný bankéř se škodou cca 50 miliónů korun.
PREVENCE
Podvodníci vydávající se za policisty, bankovní pracovníky nebo jiné autority obvolávají občany a instituce. Svým jednáním pak následně vytvářejí nátlak, vyvolávají paniku a snaží se oběť přimět k rychlému jednání. Co by ale měli občané vědět:
- Policie nikdy nevyžaduje převody peněz na jiné účty;
- Pokud někdo volá s podobnou legendou, hovor okamžitě ukončit a ověřit si situaci přímo na lince 158 nebo u svého bankovního domu;
- Nikomu nesdělovat své bankovní údaje, hesla ani jiné citlivé údaje;
- A v neposlední řadě neumožnit nikomu prostřednictvím instalace aplikace vzdálený přístup po počítače.
Lidé by měli být maximálně obezřetní a podobným telefonátům nevěřit. Podvodníci se velmi často prezentují jako profesionálové ve svém oboru, tedy působní věrohodně, slušně a důvěryhodně. Jejich cíl je ale jediný. Získat finanční prostředky a převést si je na své účty.
Mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
vedoucí OTP
21. srpna 2025