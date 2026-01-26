Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Podvodník připravil manželský pár o více než půl milionu korun
ROKYCANSKO – Další z řady internetových podvodů nyní řeší policisté z územního odboru Rokycany. Tentokrát podvodníci vsadili na taktiku rychlého zbohatnutí.
Minulý týden ve čtvrtek se na policisty z obvodního oddělení v Radnicích obrátila sedmašedesátiletá žena a vše jim popsala. Začalo to 14. ledna letošního roku, kdy jí napřed přišel e-mail a následně byla kontaktována i telefonicky. Bylo jí sděleno, že má na své jméno vedený aktivní účet, na kterém je vložena částka ve výši 16 500 amerických dolarů, tedy asi 335 000 korun. Ovšem cesta k jejich získání je, jak jinak, trochu složitější. Poškozená si musela založit 3 bankovní účty na své jméno a posléze byl dle instrukcí zapojen i její manžel, kdy ten si účty musel založit dva. Účty sice byly vedeny na jejich jména, přístup k nim ale neměli. Následoval vzdálený přístup do manželova internetového bankovnictví, ze kterého bylo v různých transakcích na nově zřízené účty posláno více než 520 000 korun. Ani to ale podvodníkům nestačilo a na účtu poškozeného si sjednali úvěr ve výši 450 000 korun. Tato částka ale naštěstí nestačila být převedena na nově zřízený účet, protože poškozený již tušil, že je něco v nepořádku a účet zablokoval. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů podvod, úvěrový podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Napříč celým Plzeňským krajem řešíme bohužel spoustu kyberpodvodů, kdy nejčastější jsou stále tyto scénáře:
- Falešný bankéř – Obětem volají podvodníci s tím, že jejich bankovní účet byl napaden a je třeba jednat. Dalším krokem je například výběr peněz v hotovosti a vložení do tzv. bitcoinmatu. Peníze se po vložení přemění do nějaké z kryptoměn (například 500 000 korun je 0,20 Bitcoinu) a dojde k „vyprání“ peněz, kdy pro policii je takřka nemožné takové prostředky získat zpět. V poslední době se také setkáváme s případy, kdy pro peníze přijede přímo „kurýr“, který po vyslovení smluveného hesla fyzicky peníze od poškozených přebírá. Takto by banky nikdy nepostupovaly a udělaly by samy maximum, aby ochránily vaše peníze. Útočníci spoléhají na strach obětí a to, že v tu chvíli nedokáží racionálně uvažovat. Nechte si tedy prostor, klidně zavěste, poraďte se s rodinou či zavolejte na linku 158.
- Falešný policista – Ti vystupují často i v legendě falešný bankéř jako další volající za účelem zvýšení věrohodnosti celé věci. Nicméně v poslední době jsme zaznamenali větší počet těch případů, při kterých hlavní roli hrají právě falešní policisté. Přesvědčují oběť, že se stala terčem útoku podvodníka a zasílají přes komunikační aplikace například fotografie služebních průkazů nebo výzev k podání vysvětlení. Jejich úloha je především taková, že zjistí objem finančních prostředků a informace k bankovním účtům. Volaného pak informují o tom, že je bude kontaktovat například někdo z České národní banky, který zajistí ochranu finančních prostředků. Legenda falešného bankéře se totiž stala již celkem známou a navíc falešní policisté vzbuzují u volaných větší důvěru. Jako policie bychom však nikdy neposílali fotografie našich služebních průkazů a písemnosti pak nedistribuovali přes sociální sítě. Nejlepší je v tomto případě zavolat na linku 158, konkrétní obvodní oddělení nebo se dostavit osobně na nejbližší policejní služebnu.
- Reverzní inzertní podvody – Dochází k nim na známých inzertních portálech, kde lidé nabízejí zboží všeho druhu. Pachatelé vystupují jako kupující a předstírají zájem o koupi nějaké věci. Jejich motivací je získat údaje z platebních karet či přístupové údaje k bankovním účtům. Často prodávajícímu zašlou vytvořený falešný odkaz některé z přepravních společností, kam prodávající vyplní požadované údaje s tím, že peníze mu budou zaslány na platební kartu a kurýr z uvedené společnosti vyzvedne zboží přímo u něj doma. V takových případech jako prodávající poskytujte pouze číslo bankovního účtu nebo zašlete věc na dobírku.
- Investiční podvody – Příklad takového podvodu naleznete ve článku výše. Společné mají tyto podvody fakt, že slibují zájemcům zhodnocení, které není reálné a žádná fungující investiční společnost se k takovým zhodnocením ani nepřibližuje. Nebo se jako v tomto případu jedná o různé zahraniční účty, dědictví atd., kdy k jejich získání ovšem vede několik kroků, které však vedou k velké ztrátě finančních prostředků. Je důležité mít na paměti, že zadarmo a bez práce vám zkrátka nikdo nic nedá. Podvodníci mají systém často promyšlený, vytvářejí falešné internetové stránky simulující zhodnocování vložených prostředků, nicméně po žádosti o výplatu podvedení zjišťují, že vloženými penězi už vůbec nedisponují. U podobných investic si nejprve vše ověřte a obchodujte pokud možno u známých a ověřených společností. Až nesmyslné zhodnocení vašich finančních prostředků nebo získání nečekaného bohatství bývá prvním a zásadním ukazatelem toho, že se jedná o podvodníky.
- Love scamy či romance scamy – V tomto případě se jedná o výbornou práci s emocemi poškozených žen či mužů. Častěji se jedná spíše o ženy, které skrz sociální sítě navážou kontakt s generálem, lékařem, admirálem nebo jinak vysoce postaveným protějškem, případně známou celebritou. Často ze zahraničí, kontakt tedy probíhá v cizím jazyce. Po často i několikaměsíčním psaní dojde k žádostem o první peníze, například na letenku, zaslaný balík s věcmi, cestovní výdaje a podobně. V některých případech se jednalo i o milionové škody. Něco podobného se pak děje i v případech, kde si mladý muž začne psát s neznámou atraktivní ženou a dojde k výměně intimních fotografií nebo videí. Jakmile pak útočník získá citlivý obsah, začne poškozeného či poškozenou vydírat. Zde určitě platí opakovaný fakt, že navazování kontaktu s cizími lidmi, v prostředí internetu obzvlášť, může být velice nebezpečné. To zdaleka neplatí jen pro děti či dospívající jedince.
Pokud byste stali možnou obětí těchto podvodníků, pokuste se zachovat si chladnou hlavu, zamyslet se nad celou věcí a klidně na chvíli ukončit hovor s tím, že se potřebujete nad celou věcí zamyslet. Většinou vás budou pachatelé od tohoto zrazovat, protože se přeruší psychologické působení a je to první velká indicie, že se vás snaží podvést. Při prodeji zboží nikomu neposkytujte údaje k platební kartě, klientské číslo banky nebo údaje k internetovému bankovnictví. Stejně tak je velice nebezpečné umožnění vzdáleného přístupu do vašeho zařízení, ke kterému dochází velice často například při investičních podvodech. Neznámým uživatelům neposkytujte citlivé údaje včetně fotografií a videí, které by mohly být použity proti vám. Ověřujte a dohledávejte si informace prostřednictvím ověřených informačních kanálů, nevěřte za každou cenu všemu, co vám někdo sděluje, i když to může znít velice přesvědčivě. Buďte prosím obezřetní, a pokud byste nás potřebovali, jsme tady pro vás.
por. Bc. Ondřej Hodan
26. ledna 2026