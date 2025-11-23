Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvodník nabízel byt k pronájmu
Muž zaplatil dopředu 12 000 korun, o své peníze přišel.
Na policisty z obvodního oddělení Suché Vrbné se obrátil muž, který se stal obětí podvodníka. Koncem října zareagoval na inzerát, který neznámý pachatel umístil na jednu sociální síť. Jednalo se o pronájem bytu v Českých Budějovicích na adrese K. Světlé, konkrétně mělo jít o garsonku s měsíčním nájemným ve výši 12 000 korun. Muž začal s údajným pronajímatelem bytu komunikovat prostřednictvím emailu. Dohodli se na zaslání zálohy ve výši 6 000 korun. Muž tedy počátkem listopadu peníze prostřednictvím internetového bankovnictví poslal. O týden později následovala další záloha ve výši 6 000 korun. Oba se vzájemně dohodli na schůzce, na kterou se však údajný pronajímatel nedostavil a místo toho požadoval zaslání dalších peněz ve výši 3 000 korun. Poté přestal s poškozeným komunikovat úplně a ten se rozhodl věc oznámit na policii. Neznámý pachatel je tak podezřelý ze spáchání trestného činu podvodu. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté upozorňují na podvodná jednání, kterých se pachatelé opakovaně dopouští prostřednictvím internetu, ať už se jedná o prodej nejrůznějších věcí či např. nabídku podnájmu. Vždy platí zásada, jak se nestát obětí takového podvodníka - své peníze neposílejte nikdy dopředu. Požadujte platbu dobírkou při nákupu zboží na dálku a nebo v hotovosti při osobním setkání. Jen tak máte šanci se podvodníkům ubránit.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
23. listopadu 2025