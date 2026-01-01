Podvodník nabídl ochranu
Žena z Brněnska poslala na podvodníkem určená konta skoro půl miliónu korun.
Odpolednímu telefonátu údajného bankéře bezmezně uvěřila šestapadesátiletá žena z Brněnska. Muž, který se představil jako pracovník ochranného oddělení proti podvodu z pražské centrály, poškozené namluvil, že její účty jsou v ohrožení a nabídl pomoc. Tvrdil, že peníze na jejích účtech ochrání před podvody a podvodníky. Žena mu ověřil a podle pokynů v několika transakcích odeslala během několika hodin na podvodníkem určené účty skoro půl miliónu korun. Až následně pochopila, že komunikovala s podvodníkem.
por. Bohumil Malášek, 28. března 2026